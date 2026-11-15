Noida News: अवैध शराब बेच रहे 18 आरोपी गिरफ्तार, 160 लीटर शराब बरामद

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। शराब के ठेके बंद होने के बाद आरोपी अधिक कीमत पर शराब बेच रहे थे। इस कार्रवाई में तीन दिन के दौरान 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से करीब 160 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। ये आरोपी राहगीरों, मजदूरों, ऑटो चालकों और कंपनियों के कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। उन्हें महंगे दाम पर शराब बेची जाती थी। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की है। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में कई स्थानों से गिरफ्तारियां हुईं। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में 42 लीटर अवैध शराब मिली। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र से साढ़े पांच लीटर बरामद हुई।