Noida News: गौतमबुद्धनगर के 319 विद्यार्थियों के खातों में पहुंची सात लाख रुपये की छात्रवृत्ति

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मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तर्ज पर जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा नौ और 10 के 75 विद्यार्थियों को 1.68 लाख रुपये तथा कक्षा 11 और 12 के 52 विद्यार्थियों को 1.68 लाख रुपये की छात्रवृत्ति भेजी गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा नौ और 10 के 127 विद्यार्थियों के खातों में 1.77 लाख रुपये, सामान्य वर्ग के 41 विद्यार्थियों को 1.23 लाख रुपये और अल्पसंख्यक वर्ग के 24 विद्यार्थियों को 72 हजार रुपये की छात्रवृत्ति भेजी गई।