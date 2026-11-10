Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Sagar and Nitin will showcase their skills at the state-level football tournament.

Noida News: प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे सागर और नितिन

Tue, 10 Nov 2026 07:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
Sagar and Nitin will showcase their skills at the state-level football tournament.
-फोटो
विज्ञापन

- मेरठ मंडल की टीम में हुआ चयन, स्पोर्ट्ज विलेज फाउंडेशन अकादमी में कर रहे अभ्यास

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। फुटबॉल के मैदान पर प्रदेश स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए नोएडा के सागर और नितिन कुमार तैयारी में जुटे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ी मेरठ मंडल की टीम से खेलेंगे। दोनों खिलाड़ी नोएडा के सेक्टर-12/22 के रहने वाले हैं और स्पोर्ट्ज विलेज फाउंडेशन अकादमी में अभ्यास करते हैं।
प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्धनगर में 23 अक्तूबर को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा-2 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय ट्रायल हुआ था। इसके बाद 24 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव वाजिद अली ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों का चयन मेरठ मंडल की टीम में हुआ है। दोनों कोच मोहम्मद शाहरुख की देखरेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं।
विज्ञापन


------------

प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलना अच्छा अनुभव है। नियमित अभ्यास कर कमियां सुधारने और टीम का तालमेल बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा हूं। - सागर कुमार
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता के लिए फिटनेस, पासिंग और बॉल कंट्रोल पर अभ्यास कर रहे हैं। प्रदेश के बेहतर खिलाड़ियों से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। - नितिन कुमार

खिलाड़ियों की फिटनेस, स्टेमिना, पासिंग और बॉल कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान खेल की तकनीक के साथ टीम के खिलाड़ियों के बीच तालमेल बेहतर करने पर भी काम किया जा रहा है। - मोहम्मद शाहरुख, कोच


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed