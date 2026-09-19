Noida News: बीटा-1 में आरडब्ल्यूए ने लगाए 151 पौधे
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:38 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:38 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 में शुक्रवार को आरडब्ल्यूए ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान चलाया। गेट नंबर-6 पर आयोजित कार्यक्रम में चांदनी, मधुकामिनी, गुड़हल, बोगनवेलिया और जेट्रोफा के 151 पौधे लगाए गए। आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र भाटी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सेक्टर को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी आरडब्ल्यूए उठाएगी।
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