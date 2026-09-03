Noida News: मथुरा रूट पर बढ़ाई जाएंगी रोडवेज की बसें

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कृष्ण जन्माष्टमी के चलते ग्रेटर नोएडा से मथुरा जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते रोडवेज की बसों को बढ़ाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा डिपो के एआरएम समीना अंजुम ने बताया कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्रेटर नोएडा से मथुरा जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। फिलहाल इस रूट पर 14 बसों का संचालन हो रहा है। शुक्रवार को इस रूट के यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही दूसरे रूटों की बसें इस रूट पर दौड़ेंगी। रोडवेज के अधिकारी परी चौक और यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पाइंट पर नजर रखेंगे।