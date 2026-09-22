Noida News: सड़क हादसों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दंपती समेत चार की मौत

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन सड़क हादसों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत चार लोगों की मौत हो गई। सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। तीनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है।