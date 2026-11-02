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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Residents of Sector 3 grapple with a lack of basic amenities

Noida News: बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे सेक्टर-3 के निवासी

Mon, 02 Nov 2026 06:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:50 PM IST
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Residents of Sector 3 grapple with a lack of basic amenities
ग्रेटर नोेएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर-3 में रहने वाले लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। सेक्टर में सड़क, सफाई, जल निकासी, पेयजल और स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी समस्याओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। सेक्टर की कई सड़कों पर गड्ढे होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा होने से गंदगी फैल रही है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। सेक्टर निवासी नीलम यादव का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जल निकासी प्रभावित हो रही है। निवासियों की मांग है कि संबंधित प्राधिकरण सेक्टर की समस्याओं का संज्ञान लेकर सड़कों की मरम्मत, नियमित सफाई, नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराए। ब्यूरो
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