फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Residents in Sector-49 troubled by dirty water

Noida News: सेक्टर-49 में गंदे पानी से निवासी परेशान

Mon, 02 Nov 2026 07:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
Residents in Sector-49 troubled by dirty water
नोएडा। सेक्टर-49 में कई दिनों से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे सेक्टर निवासी परेशान हैं और दैनिक कार्य करने में भी परेशानी हो रही है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रशांत त्यागी ने बताया कि सेक्टर में गंदे पानी से लोग काफी परेशान हैं। सुबह होते ही सेक्टर के ग्रुप पर निवासियों की ओर से गंदे पानी के फोटो आने लगते हैं। ऐसे में निवासियों की ओर से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस संबंध में आरडब्ल्यूए की ओर से नोएडा प्राधिकरण को सूचित किया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सेक्टर निवासी चंद्र मोहन ने बताया कि पानी बहुत गंदा आता है। अंकित चोपड़ा ने बताया कि पानी गंदा और मटमैला आता है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed