Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे की दोनों लेन पर चल रही मरम्मत

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यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क की खामियों को दूर करने के लिए मरम्मत कराई जा रही है। कई स्थानों पर सड़क खराब होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए एक्सप्रेसवे प्रबंधन की ओर से मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है। एक्सप्रेसवे पर लगातार वाहनों की आवाजाही के चलते कई स्थानों पर सड़क की सतह खराब हो गई थी। इससे वाहनों के आवागमन में दिक्कत आ रही थी। अब क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को सुरक्षित और सुगम सफर मिल सके।