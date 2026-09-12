Noida News: बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी से मिली राहत, उमस ने भी किया परेशान

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना सिटी। पिछले दिनों तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह से हल्की धूप के साथ बादलों की आवाजाही रही। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आईएमडी के अनुसार, पिछले 24 घंटे में गौतमबुद्ध नगर में 1.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आद्रता 88 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 से 15 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। अगले तीन-चार दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के बीच नोएडा की हवा अपेक्षाकृत साफ रही। शनिवार को नोएडा का एक्यूआई 75 और ग्रेटर नोएडा का 112 दर्ज किया गया। नोएडा ग्रीन और ग्रेटर नोएडा येलो जोन में रहा।सितंबर के शुरुआती 12 दिन पिछले साल से ज्यादा प्रदूषित-ग्रेटर नोएडा में बारिश के बावजूद शनिवार को एक्यूआई येलो जोन में रहा। इस साल सितंबर के शुरुआती 12 दिन पिछले साल की तुलना में अधिक प्रदूषित रहे। 2025 में इस दौरान छह दिन ग्रीन और पांच दिन येलो जोन में रहे थे, जबकि इस साल तीन दिन ग्रीन, छह दिन येलो और तीन दिन ऑरेंज जोन में रहे।यमुना सिटी में बारिश के बाद बढ़ी उमस-यमुना सिटी में शुक्रवार की बारिश के बाद शनिवार को फिर उमस बढ़ गई। क्षेत्र में अधिकतम तापमान करीब 32 और न्यूनतम 28 डिग्री रहा। तेज धूप और उमस से बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी हुई। मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।