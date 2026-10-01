Noida News: इंटर स्कूल टूर्नामेंट में रामाज्ञा व कोठारी ने जीते मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:21 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:21 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ओमेगा-2 स्थित ग्रेटर वैली स्कूल में चल रही तीसरी चैंपियन चैलेंज इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में कोठारी अंडर-14 ने गौड़ इंटरनेशनल स्कूल यमुना सिटी को आठ विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में रामाज्ञा स्कूल वेस्ट ने हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल को 58 रन से हराया।
15 ओवर के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए गौड़ स्कूल 56 रन पर ही सिमट गई। कोठारी से राघव व किशन ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। जवाब में कोठारी ने दो विकेट पर 58 रन बना लिए। शिव्यांश गिरि ने 25 रन की नाबाद पारी खेली। किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
दूसरे मैच में बल्लेबाजी करते हुए रामाज्ञा स्कूल ने सात विकेट पर 137 रन बनाए। मौलिक ने 45 रन और विवान गुप्ता ने 34 रन की पारी खेली।हेरिटेज से नक्ष मित्तल ने तीन विकेट लिए। जवाब में हेरिटेज ने नौ विकेट पर 75 रन ही बना सकी। रामाज्ञा से काव्य सिंह ने तीन और विवान गुप्ता ने एक विकेट हासिल किया। विवान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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15 ओवर के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए गौड़ स्कूल 56 रन पर ही सिमट गई। कोठारी से राघव व किशन ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। जवाब में कोठारी ने दो विकेट पर 58 रन बना लिए। शिव्यांश गिरि ने 25 रन की नाबाद पारी खेली। किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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दूसरे मैच में बल्लेबाजी करते हुए रामाज्ञा स्कूल ने सात विकेट पर 137 रन बनाए। मौलिक ने 45 रन और विवान गुप्ता ने 34 रन की पारी खेली।हेरिटेज से नक्ष मित्तल ने तीन विकेट लिए। जवाब में हेरिटेज ने नौ विकेट पर 75 रन ही बना सकी। रामाज्ञा से काव्य सिंह ने तीन और विवान गुप्ता ने एक विकेट हासिल किया। विवान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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