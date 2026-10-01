Noida News: इंटर स्कूल टूर्नामेंट में रामाज्ञा व कोठारी ने जीते मैच

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15 ओवर के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए गौड़ स्कूल 56 रन पर ही सिमट गई। कोठारी से राघव व किशन ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। जवाब में कोठारी ने दो विकेट पर 58 रन बना लिए। शिव्यांश गिरि ने 25 रन की नाबाद पारी खेली। किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मैच में बल्लेबाजी करते हुए रामाज्ञा स्कूल ने सात विकेट पर 137 रन बनाए। मौलिक ने 45 रन और विवान गुप्ता ने 34 रन की पारी खेली।हेरिटेज से नक्ष मित्तल ने तीन विकेट लिए। जवाब में हेरिटेज ने नौ विकेट पर 75 रन ही बना सकी। रामाज्ञा से काव्य सिंह ने तीन और विवान गुप्ता ने एक विकेट हासिल किया। विवान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।