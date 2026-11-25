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जेवर ब्लॉक में बीते रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान को सफल बनाने के लिए 71 टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में तीन सदस्य शामिल हैं, जो घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे हैं। साथ ही 29 नवंबर को एक दिवसीय विशेष पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किसी कारणवश पोलियो की खुराक पीने से छूट गए बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी।

