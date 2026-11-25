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ग्रेटर नोएडा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने बुधवार को मथुरा की तहसील मांट में प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 27 करोड़ रुपये कीमत की नौ हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराइ गई। यह कार्रवाई सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम शिवौतार सिंह, अभिषेक शाही, हरी प्रताप सिंह, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी और तहसीलदार मनीष सिंह ने कराई। अधिकारियों के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से बाउंड्रीवाल बनाकर प्लाॅटिंग की जा रही थी। व्यावसायिक उपयोग के लिए यहां निर्माण भी कराए गए। यह जमीनें प्रमुख रूप से पिपरौली बांगर, चुड़ा हंसी और सौर गांव की हैं। इस क्षेत्र में प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी हेरिटेज सिटी और राया अर्बन सेंटर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। प्राधिकरण के एसीईओ संजय कुमार मीणा ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अनधिकृत निर्माण या अवैध कॉलोनियों का विकास स्वीकार्य नहीं है।

माई सिटी रिपोर्टर