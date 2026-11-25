Noida News: नोएडा के खिलाड़ियों ने जीते आठ पदक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 06:33 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 06:33 PM IST
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फोटो
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नोएडा (संवाद) । दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गौतमबुद्ध नगर के सभी आठ खिलाड़ियों ने पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और चार रजत पदक हासिल किए। स्वर्ण पदक विजेताओं में मानव, गुलसार खातून, अनिका राणा और अविका राणा शामिल हैं। वहीं हर्ष यादव, ऋषभ चौहान, सान्वी गुप्ता और जसविक मौर्या ने रजत पदक जीते। कोच उमेश यति, अनीता गिरी और अभिभावकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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नोएडा (संवाद) । दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गौतमबुद्ध नगर के सभी आठ खिलाड़ियों ने पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और चार रजत पदक हासिल किए। स्वर्ण पदक विजेताओं में मानव, गुलसार खातून, अनिका राणा और अविका राणा शामिल हैं। वहीं हर्ष यादव, ऋषभ चौहान, सान्वी गुप्ता और जसविक मौर्या ने रजत पदक जीते। कोच उमेश यति, अनीता गिरी और अभिभावकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।