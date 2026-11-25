Noida News: उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 06:38 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 06:38 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नोएडा एंटरप्रिन्यॉर्स एसोसिएशन (एनईए) का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह से बुधवार को मुलाकात की। इसमें अध्यक्ष विपिन मल्हन ने सीईओ से उद्यमियों की समस्याओं और उनके निदान पर चर्चा की। इस दौरान महासचिव वीके सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कक्कड, कोषाध्यक्ष शरद चंद्र जैन, उपाध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव, सचिव राहुल नैय्यर भी साथ में रहे। ब्यूरो
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