Noida News: मनोचिकित्सक ने वरिष्ठ पर लगाया अभद्रता का आरोप

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। जिला अस्पताल की मनोचिकित्सक ने वरिष्ठ डॉक्टर पर अभद्रता और ओपीडी से गायब रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएमएस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमएस ने सीएमओ को पत्र भेजकर जांच कराकर कार्रवाई के लिए कहा है।मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति त्यागी ने शिकायत की है कि उनके प्रति डॉ. तनुजा गुप्ता का व्यवहार आपत्तिजनक है। वह अपने निर्धारित दिनों में भी ओपीडी से नदारद रहती हैं। इससे मानसिक रोग के मरीजों को समय पर उपचार एवं परामर्श नहीं मिल पाता, जिसका दबाव उनकी ओपीडी पर पड़ता है। उच्च अधिकारी ओपीडी में मरीजों को परामर्श देने के लिए कहते हैं, तो वह उनसे भी गुस्सा करके निजी तौर पर अपमानित करती हैं।उन्होंने उनपर विकलांगता बोर्ड के कार्य, शासन की योजना का लाभ दिलाने और न्यायालय से संबंधित मामलों में भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि मनोचिकित्सक से पहले कई मरीजों ने भी ओपीडी में डॉ. तनुजा के नहीं बैठने की शिकायत की थी। शनिवार को प्रबंधन की जांच में भी वह अपनी ओपीडी में नहीं थीं। सीएमओ को मामले में जांच कराकर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।मुझे अबतक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत कर रहा है तो वह प्रूफ के साथ आएं। अस्पताल के हेड क्लर्क ने मेरे साथ अभद्रता की है। ऐसे में हमने उनके खिलाफ सीएमएस से शिकायत की है और डीएम से भी कर रहे हैं। मेरे व्यवहार में कमी दिखाई देती है तो मौजूद मरीजों से पूछना चाहिए।मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति त्यागी की शिकायत तीन दिन पहले आई थी। मामले में जांच के लिए दो चिकित्साधिकारियों की समिति गठित की है। समिति से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी, सीएमओ, गौतमबुद्ध नगर