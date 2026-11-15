Noida News: महिला कर्मचारियों को दी स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। औद्योगिक सेक्टर साइट-5 स्थित एक कंपनी परिसर में निशुल्क स्तन कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर लगाया गया। इसका आयोजन वंदूता खुराना डैक्स इंडिया फाउंडेशन और रोटरी क्लब ग्रीन ग्रेटर नोएडा ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में महिला कर्मचारियों को स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी दी गई। समय पर जांच कराने के महत्व के बारे में भी बताया गया। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। शिविर में अनिल खुराना, हेमंत सेंगर, संजय सरोवर, तरुण भाटी और वेलफेयर ऑफिसर अंकिता सिंह मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने शिविर में हिस्सा लिया।