Noida News: बीटा-1 में गंदगी और जलभराव से बढ़ी परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:45 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:45 PM IST
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 की कई गलियों में गंदगी और जलभराव से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर, प्लास्टिक और पॉलीथिन पड़ी हैं। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। मच्छरों की संख्या बढ़ने से लोगों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि सेक्टर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा जमा होने के साथ गंदा पानी भी भरा हुआ है। इससे लोगों को रोजाना आने-जाने में परेशानी होती है। मच्छरों के बढ़ने से स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद जलभराव की समस्या और गंभीर हो जाती है। लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कूड़ा हटवाने और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि नियमित सफाई और नालियों की उचित सफाई होने से समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 की कई गलियों में गंदगी और जलभराव से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर, प्लास्टिक और पॉलीथिन पड़ी हैं। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। मच्छरों की संख्या बढ़ने से लोगों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि सेक्टर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा जमा होने के साथ गंदा पानी भी भरा हुआ है। इससे लोगों को रोजाना आने-जाने में परेशानी होती है। मच्छरों के बढ़ने से स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद जलभराव की समस्या और गंभीर हो जाती है। लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कूड़ा हटवाने और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि नियमित सफाई और नालियों की उचित सफाई होने से समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।