Noida News: प्रतियोगिता में प्रिया भाटी ने हासिल किया पहला स्थान

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ग्रेटर नोएडा। दादरी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय लुहारली की शिक्षिका प्रिया भाटी ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन के डिजिटल स्टडी हॉल (डीएसएच) की ओर से आयोजित ‘टीचर्स ऑफ द ईयर 2026’ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें शिक्षकों के नवाचार, रचनात्मक शिक्षण पद्धति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का मूल्यांकन किया गया। प्रिया भाटी को प्रमाणपत्र, मेडल, ट्रॉफी और 15 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो

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