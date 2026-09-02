फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Private buses stopping at arbitrary locations; risk of accidents due to picking up and dropping off passengers in the middle of the road.

Noida News: मनमाने स्थानों पर रुक रहीं निजी बसें, बीच सड़क यात्रियों को बैठाने-उतारने से हादसे का खतरा

Wed, 02 Sep 2026 10:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:13 PM IST
विज्ञापन
Private buses stopping at arbitrary locations; risk of accidents due to picking up and dropping off passengers in the middle of the road.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

नोएडा। यात्री जहां हाथ देते हैं, निजी बसें वहीं बीच सड़क रुक जाती हैं। इससे यातायात प्रभावित होने के साथ बस में बैठने और उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। परमिट के अनुसार, इन बसों को जगह-जगह रुककर सवारी बैठाने की अनुमति नहीं है। बॉटनिकल गार्डन से यात्रियों को बैठाकर निर्धारित रूट पर जाने की व्यवस्था है। इसके बावजूद चालक निर्धारित स्टॉप के बजाय रास्ते में मनमाने स्थानों पर बसें रोक रहे हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार, जिले में 4696 निजी बसें पंजीकृत हैं। अलग-अलग रूट पर 90 संचालक इनका संचालन करते हैं। अधिकतर बसें बॉटनिकल गार्डन से अपने निर्धारित रूट के लिए रवाना होती हैं। इसके बाद रास्ते में कई स्थानों पर रुककर यात्रियों को बैठाया और उतारा जाता है। परिवहन विभाग की ओर से अब तक इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।
विज्ञापन

चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर-52, महामाया फ्लाईओवर, एडवंट, जीरो प्वाइंट, मॉडल टाउन, छिजारसी और सेक्टर-76 समेत कई स्थानों पर बसों के रुकने की शिकायत है। खासतौर पर हाईवे पर बसों के रुकने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। बसों के बीच सड़क रुकने से पीछे से आने वाले वाहनों की रफ्तार भी प्रभावित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि बस संचालकों को निर्धारित स्टॉप पर ही यात्रियों को बैठाने और उतारने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित स्थान के अलावा बसें रुकती पाई गईं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निजी बसों के मनमाने स्थानों पर रुकने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हादसा होने की स्थिति में बस में सवार यात्रियों और यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिवहन विभाग को निर्धारित रूट और स्टॉप पर बसों के संचालन की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed