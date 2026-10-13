Noida News: पर्थला फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास निर्माण की तैयारी तेज

नोएडा। पर्थला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अंडरपास बनाने की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ेगी। प्राधिकरण ने अगले सप्ताह तक अंडरपास की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने का लक्ष्य रखा है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अंडरपास को 80 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन का बनाया जाएगा। काम शुरू होने के बाद पूरा होने में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा। इसका डिजाइन प्राधिकरण तैयार कर चुका है।यहां से गाजियाबाद, एनएच-9, मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए यातायात जुड़ता है। भविष्य में फरीदाबाद की ओर जाने वाले रास्ते से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि डीपीआर आने के साथ परीक्षण के लिए आईआईटी को भेजी जाएगी।