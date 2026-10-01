Noida News: प्रांक्षी इंफ्राटेक ने पांच विकेट से जीता मैच

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। यंग स्टार क्रिकेट मैदान पर चल रहे थर्ड कैप्टन जसवंत सिंह रावत मेमोरियल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में प्रांक्षी इंफ्राटेक ने यूनाइटेड क्रिकेट क्लब नोएडा ब्लू को पांच विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूनाइटेड क्लब 35.3 ओवर में 144 रन बना सकी। लक्ष्य नागर ने 54 रन बनाए। प्रांक्षी इंफ्राटेक से डीटी ने चार और इशांत नागर ने तीन विकेट लिए। जवाब में प्रांक्षी इंफ्राटेक ने 21.2 ओवर में पांच विकेट खोकर 146 रन बना लिए। शुभम कुमार की 53 रन की पारी खेली। इशांत नागर को मैन ऑफ द मैच चुना गया।