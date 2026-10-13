Noida News: दूसरे दिन भी 200 घरों की बिजली गुल, निवासियों में नाराजगी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित स्टेलर एमआई सिटी होम्स सोसाइटी में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन करीब 200 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। निवासियों का आरोप है कि टावरों की मरम्मत और पेंट के नाम पर बिना सहमति प्रीपेड मीटर से 184 रुपये काटे जा रहे हैं। इससे कई घरों का बैलेंस माइनस में पहुंच गया। रिचार्ज कराने के बाद शाम पांच बजे से बिजली बहाल हुई। निवासी शिवम ने बताया कि सोमवार को भी बिजली गुल हुई थी। विरोध में लोगों ने एओए और मेंटेनेंस कार्यालय में हंगामा किया और सोसाइटी गेट पर धरना दिया, लेकिन समाधान नहीं निकला। मंगलवार को दोबारा बिजली कटने से नाराजगी बढ़ गई। निवासियों के मुताबिक, एओए ने एक अगस्त से मेंटेनेंस शुल्क 2.34 रुपये से बढ़ाकर 3.19 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया है। इसके बावजूद मरम्मत और पेंट के लिए प्रत्येक फ्लैट से 25 हजार रुपये से अधिक मांगे जा रहे हैं। निवासियों ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मामला डिप्टी रजिस्ट्रार और एडीएम न्यायालय में विचाराधीन है।

-प्रीपेड मीटर से 184 रुपये कटने पर बिगड़ा बैलेंस, रिचार्ज के बाद शाम को बहाल हुई आपूर्ति