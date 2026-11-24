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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के आकलपुर गांव में बिजली कटौती ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ा रही है। सुबह बिजली नहीं रहने से बच्चों को विद्यालय जाने की तैयारी में दिक्कत होती है। बिजली के इंतजार में घरेलू काम भी समय पर पूरे नहीं हो पाते। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में रोजाना पांच से छह घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बिजली नहीं होने से बच्चे घर पर नियमित पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सुबह समय पर तैयार नहीं होने से उन्हें विद्यालय पहुंचने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि पढ़ाई के समय बिजली कटौती होना चिंता का विषय है।