Noida News: पुलिस ने रोकी वोट बचाओ, देश बचाओ पदयात्रा

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दनकौर(संवाद)। कस्बे में रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता जतन प्रधान के नेतृत्व में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। हालांकि, कुछ दूर चलने के बाद पुलिस ने पदयात्रा को रोक दिया। इस कार्रवाई पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और अभियान जारी रखने का ऐलान किया। जतन प्रधान ने कहा कि पिछले तीन दिनों से प्रशासन उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। रविवार को गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें और उनके साथियों को घर पर रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद सपा जिलाध्यक्ष इन्दर प्रधान और उनकी टीम के प्रयासों से दनकौर में पदयात्रा निकाली गई। जतन प्रधान ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई से उनका संघर्ष रुकने वाला नहीं है। अभियान के तहत आगे भी पदयात्रा निकाली जाएगी।