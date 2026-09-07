Noida News: बढ़ते कमर-गर्दन के दर्द के बीच फिजियोथेरेपी मरीजों के लिए बनी उम्मीद

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सीएचसी डाढ़ा की फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. प्रतिमा आचार्य ने बताया कि मरीज की समस्या के अनुसार फिजियोथेरेपी कराई जाती है। उपचार के दौरान उन्हें आवश्यक व्यायाम और सावधानियों के बारे में भी बताया जाता है। मरीजों को यह जानकारी दी जाती है कि घर पर कौन से व्यायाम किए जा सकते हैं और किन गतिविधियों से फिलहाल बचना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने से कई शारीरिक परेशानियों में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।