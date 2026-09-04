Noida News: राजकीय महाविद्यालय में जूलॉजी में होगी पीएचडी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:43 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:43 PM IST
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नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को जूलॉजी विषय में पीएचडी कराने की मान्यता मिल गई है। अब अभ्यर्थी जूलॉजी विषय में पीएचडी के लिए नामांकन कर सकेंगे। महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग को अब एक रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। जूलॉजी विभाग के दो प्रोफेसरों को शोध निदेशक के रूप में अधिकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, ये दोनों प्रोफेसर मिलकर कुल 10 शोधार्थियों को पीएचडी के लिए निर्देशित कर सकेंगे। जंतु विज्ञान विभाग की प्राध्यापकों डॉ. प्रिया बजाज और डॉ. अंजनी रानी के अनुसार यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्यूरो
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