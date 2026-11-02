फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   PF information on WhatsApp benefits 11 lakh Noida residents

Noida News: व्हाट्सएप पर पीएफ जानकारी से 11 लाख लोगों को लाभ

Mon, 02 Nov 2026 08:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:50 PM IST
विज्ञापन
PF information on WhatsApp benefits 11 lakh Noida residents
नोएडा (संवाद)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप आधारित नई सेवा शुरू की है। इसका लाभ नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय के करीब 11 लाख खाताधारकों को भी मिल सकेगा। इसके माध्यम से कर्मचारी घर बैठे अपने पीएफ खाते का बैलेंस, पासबुक और पिछली पांच लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नई सुविधा के तहत खाताधारकों को ईपीएफओ के निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed