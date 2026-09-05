Noida News: डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:50 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:50 PM IST
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सत्र अदालत ने एसीजेए-2 कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। नोएडा के सेक्टर-46 निवासी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पीयूष दत्त कौशिक ने पहले एसीजेएम-2 गौतमबुद्ध नगर की अदालत में सेक्टर-46 स्थित सुपर स्पेशियलिटी विनोद आई सेंटर की संचालक डॉ. श्वेता गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ 18 मार्च 2025 को दर्ज कराई गई एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत है। इस एफआईआर में दो घटनाओं 5 जनवरी 2025 और 17 मार्च 2025 का जिक्र है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 5 जनवरी की घटना के समय वे रेल टिकट और अपने पिता के हलफनामे के आधार पर प्रयागराज में थे। इसलिए नोएडा में घटना घटित होना संभव नहीं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में धमकी देकर 10 लाख रुपये मांगने के संबंध में उन्होंने आरटीआई के जरिये सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जिसका जवाब पुलिस की ओर से नहीं मिला है।
एसीजेएम-2 कोर्ट ने 2 जनवरी 2026 को यह आवेदन खारिज करते हुए कहा था कि इसमें डॉक्टर, पुलिस अधिकारियों और अन्य विषयों से जुड़े आरोप उलझे हुए ढंग से पेश किए गए हैं। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। सत्र अदालत ने आदेश में कहा कि रेलवे टिकट जैसे दस्तावेज मूल एफआईआर के मुकदमे में याचिकाकर्ता के बचाव के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मगर केवल इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर ने जानबूझकर झूठी सूचना दी। इसी तरह आरटीआई जवाब में किसी दस्तावेज के न मिलने से यह साबित नहीं होता कि घटना हुई ही नहीं। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए एसीजेएम-2 कोर्ट का आदेश यथावत बरकरार रखा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। नोएडा के सेक्टर-46 निवासी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पीयूष दत्त कौशिक ने पहले एसीजेएम-2 गौतमबुद्ध नगर की अदालत में सेक्टर-46 स्थित सुपर स्पेशियलिटी विनोद आई सेंटर की संचालक डॉ. श्वेता गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ 18 मार्च 2025 को दर्ज कराई गई एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत है। इस एफआईआर में दो घटनाओं 5 जनवरी 2025 और 17 मार्च 2025 का जिक्र है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 5 जनवरी की घटना के समय वे रेल टिकट और अपने पिता के हलफनामे के आधार पर प्रयागराज में थे। इसलिए नोएडा में घटना घटित होना संभव नहीं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में धमकी देकर 10 लाख रुपये मांगने के संबंध में उन्होंने आरटीआई के जरिये सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जिसका जवाब पुलिस की ओर से नहीं मिला है।
एसीजेएम-2 कोर्ट ने 2 जनवरी 2026 को यह आवेदन खारिज करते हुए कहा था कि इसमें डॉक्टर, पुलिस अधिकारियों और अन्य विषयों से जुड़े आरोप उलझे हुए ढंग से पेश किए गए हैं। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। सत्र अदालत ने आदेश में कहा कि रेलवे टिकट जैसे दस्तावेज मूल एफआईआर के मुकदमे में याचिकाकर्ता के बचाव के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मगर केवल इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर ने जानबूझकर झूठी सूचना दी। इसी तरह आरटीआई जवाब में किसी दस्तावेज के न मिलने से यह साबित नहीं होता कि घटना हुई ही नहीं। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए एसीजेएम-2 कोर्ट का आदेश यथावत बरकरार रखा।
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