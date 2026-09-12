Noida News: सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने वाला गिरफ्तार

पुलिस आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रहीसंवाद न्यूज एजेंसीदनकौर। सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना दनकौर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।पुलिस के अनुसार, अमेरिकी एजेंसी द्वारा जारी साइबर टिपलाइन के जरिये पुलिस को यह इनपुट मिला था। जांच से पता चला कि एक यूजर द्वारा इंस्टाग्राम और मैसेंजर के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री का बड़े पैमाने पर प्रसारण और उसे साझा किया जा रहा था। जांच में संदिग्ध व्यक्ति का नाम प्रवेश चौहान सामने आया। आरोपी सोशल मीडिया पर thakur_pravesh_01 नाम से इंस्टाग्राम यूजर नेम और एक विशिष्ट ईएसपी यूजर आईडी का उपयोग कर रहा था। आरोपी ने 18 फरवरी 2026 को इंस्टाग्राम मैसेंजर के एक चैट थ्रेड में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की थी। आरोपी ने कुल 27 डिजिटल फाइलें अपलोड की थीं, जिनमें से कई फाइलें बाल यौन शोषण सामग्री और कुछ एडल्ट कैटगरी में अपलोड कीं। अमेरिकी एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के मोबाइल डिवाइस आईडी और लॉगिन लॉग्स के साथ-साथ कई आईपी एड्रेस भी पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस अब आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।