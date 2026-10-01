Noida News: पेपज वॉरियर नौ विकेट से विजयी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:13 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:13 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित देवभूमि स्टेडियम में बुधवार रात को बूम-बूम वीकडे नाइट सीजन-8 का लीग मैच खेला गया। पेपज वॉरियर ने मुकाबला 9 विकेट से जीता। पहले खेलते हुए वाइल्ड वुल्व 129 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य हासिल करने उतरी पेपज वॉरियर ने एक विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए। पेपज वॉरियर के सचिन तीन विकेट झटक कर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं दिनकर नाबाद 51 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने।
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