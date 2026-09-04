Noida News: गंगाजल की पाइपलाइन लीकेज से परेशान लोग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:36 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:36 PM IST
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फोटो
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ईटा-1 के पास गंगाजल की पाइपलाइन पिछले तीन-चार दिनों से लीकेज हो रही है जिसके कारण लगातार पानी बह रहा है। पाइपलाइन से लीकेज हो रहें पानी की वजह से सेक्टर में पानी की समस्या भी बनी हुई है, साथ ही डेल्टा -2 में भी पानी का प्रेशर कम आ रहा है। निवासी सुंदर सिंह ने बताया कि पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण सड़क पर भी पानी जमा हो रहा है, जिससे पानी की बर्बादी हों रही है। लोगो ने संबंधित विभाग से पानी की पाइपलाइन को ठीक करने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ईटा-1 के पास गंगाजल की पाइपलाइन पिछले तीन-चार दिनों से लीकेज हो रही है जिसके कारण लगातार पानी बह रहा है। पाइपलाइन से लीकेज हो रहें पानी की वजह से सेक्टर में पानी की समस्या भी बनी हुई है, साथ ही डेल्टा -2 में भी पानी का प्रेशर कम आ रहा है। निवासी सुंदर सिंह ने बताया कि पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण सड़क पर भी पानी जमा हो रहा है, जिससे पानी की बर्बादी हों रही है। लोगो ने संबंधित विभाग से पानी की पाइपलाइन को ठीक करने की मांग की है।