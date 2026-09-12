Noida News: बिजली कटौती से लोग परेशान

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यमुना सिटी (संवाद)। यमुना सिटी में लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। शनिवार को पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है। आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है। इससे ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।