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यमुना सिटी।

मुकीमपुर सिवारा गांव के निवासी टूटी सड़क और नाली के गंदे पानी से खासे परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नियमित सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, जिससे नालियां चोक हो गई हैं। गांव की ज्यादातर सड़कें जगह-जगह उखड़ चुकी हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीण रमेश ने कहा कि गंदे पानी से रोज निकलने में परेशानी होती है। वहीं, सुनील ने बताया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से बीमारी का खतरा बना रहता है।

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