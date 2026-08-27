Noida News: बिजली गुल रहने से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:16 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 के डी और ई ब्लॉक में रात तीन बजे से बिजली आपूर्ति बाधित है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं आने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गुल होने से गर्मी के बीच घरों में रहना मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हुए हैं। निवासी मनीष ने बताया कि रात करीब तीन बजे अचानक बिजली चली गई। इसके बाद से बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। उन्होंने कहां कि रातभर बिजली गुल रहने से गर्मी में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने बिजली आपूर्ति जल्द बहाल किए जाने की मांग की है।
विज्ञापन