Noida News: लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:59 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बार-बार बिजली जाने के कारण नागरिकों के रोजमर्रा के काम और सामान्य दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या के कारण घरों में बिजली से जुड़े आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। परेशान लोगों ने प्रशासन से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की अपील की है, ताकि क्षेत्र के सभी काम सुचारु रूप से संचालित हो सकें।
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