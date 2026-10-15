Noida News: शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में लगाया निशाना

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-125 स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में चल रहे संगठन खेल के तहत बृहस्पतिवार को शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने एयर पिस्टल, एयर राइफल पीप साइट और एयर राइफल ओपन साइट वर्ग में निशानेबाजी की।एयर पिस्टल में वसु राजपूत 173 अंक के साथ प्रथम, वैदेही संदीप राठौड़ 170 अंक के साथ द्वितीय और गुंजन 162 अंक के साथ तृतीय रहीं। एयर राइफल पीप साइट में हर्षिता शर्मा 197 अंक के साथ प्रथम, विदित जैन 196 अंक के साथ द्वितीय और शिरंजनी दास 181 अंक के साथ तृतीय रहीं। एयर राइफल ओपन साइट में राशी कौशिक 90 अंक के साथ प्रथम, शेरविन स्टरलिन 86 अंक के साथ द्वितीय और अभिनव मलिक 75 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे।