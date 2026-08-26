Noida News: मनोरंजन आधारित कार्यक्रम का आयोजन

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ग्रेटर नोएडा। आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में बृहस्पतिवार को छात्रों के लिए विशेष म्यूजिकल एवं मनोरंजन आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पंजाबी फिल्म एवं संगीत जगत के लोकप्रिय कलाकार गिप्पी ग्रेवाल और अभिनेत्री शहनाज गिल अपनी शानदार प्रस्तुति से छात्रों का मनोरंजन करेंगे। आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रवक्ता राजतिलक शर्मा ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के साथ रचनात्मक को भी बढ़ावा देता है। ब्यूरो