Noida News: भूखंड खरीदने का मौका बढ़ा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। यमुना प्राधिकरण ने होटल निर्माण के लिए भूखंड योजना में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर निर्धारित थी, लेकिन दीपावली को देखते हुए इसे बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है। अब होटल संचालन का अनुभव रखने वाली कंपनियां इस तारीख तक योजना में शामिल भूखंडों के लिए आवेदन कर सकेंगी। प्राधिकरण ने इच्छुक कंपनियों को आवेदन का अतिरिक्त समय दिया है।