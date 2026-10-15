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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Old toilets remain locked, yet the focus stays on new construction.

Noida News: पुराने शौचालयोंं पर ताले फिर भी नए निर्माण पर जोर

Thu, 15 Oct 2026 08:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:11 PM IST
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Old toilets remain locked, yet the focus stays on new construction.
नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में सेक्टर 136 में बंद सार्वजनिक शौचालय। फोटो अमर उजाला
-कहीं जरूरत के बावजूद बंद पड़े शौचालय तो कहीं 100 मीटर में दो-दो निर्माण
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में 256 से अधिक सार्वजनिक शौचालय प्राधिकरण ने बनाए हैं लेकिन अधिकांश पर ताला लटक रहा है। कहीं जरूरत के बावजूद शौचालयों पर ताले लटके हैं तो कहीं 100 मीटर के दायरे में दो-दो शौचालय बना दिए गए हैं। लोगों को जरूरत के समय सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में नए निर्माण पर खर्च हो रहे बजट और पुराने शौचालयों के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सेक्टर-53 में लंबे समय से शौचालय बंद है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-136 के पास बने शौचालय पर भी ताला लगा है। सेक्टर-132 में पांच से अधिक शौचालय बंद पड़े हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टरों में भी कई शौचालयों का यही हाल है। सेक्टर-71 में शौचालय बनकर तैयार है, लेकिन अब तक ताला नहीं खुला। जीएम एसपी सिंह ने बताया जिन स्थानाें के शौचालय बंद हैं उनके लिए टेंडर जारी किया गया है।
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कहीं ताले, कहीं शौचालयों की भरमार
सेक्टर-34 में 100 मीटर के दायरे में दो शौचालय बने हैं। सेक्टर-63 और गेझा में भी कम दूरी पर कई शौचालय बने हैं। एक तरफ बनी सुविधाएं बंद पड़ी हैं, दूसरी तरफ नए निर्माण जारी हैं। प्राधिकरण के इस रवैये से निवासी परेशान हैं।

नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में सेक्टर 136 में बंद सार्वजनिक शौचालय। फोटो अमर उजाला

नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में सेक्टर 136 में बंद सार्वजनिक शौचालय। फोटो अमर उजाला

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