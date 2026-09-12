Noida News: अब सोशल मीडिया के जरिये पढ़ाएंगे नियमों का पाठ
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:28 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:28 PM IST
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नोएडा। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेगी। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित पोस्ट कर वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक यातायात नियमों का संदेश पहुंचाना है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जिले में रोजाना पांच हजार से अधिक वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। इनमें बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना समेत अन्य उल्लंघन शामिल हैं। युवा वर्ग में नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सोशल मीडिया को जागरूकता का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्र ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो
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