फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Noida's industrial development and real estate to shine at the trade show.

Noida News: ट्रेड शो में दिखेगी नोएडा के औद्योगिक विकास व रियल एस्टेट की चमक

Mon, 21 Sep 2026 09:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:13 PM IST
विज्ञापन
Noida's industrial development and real estate to shine at the trade show.
1000 वर्ग फिट जगह नोएडा को मिली, प्राधिकरण
विज्ञापन


नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में नोएडा के विकास, औद्योगिक विकास व रियल एस्टेट की चमक दिखेगी। नोएडा प्राधिकरण ने एक्सपो मार्ट में 1000 वर्ग फुट जगह आरक्षित करवाई है। इस पर नोएडा प्राधिकरण, औद्योगिक इकाइयों, बिल्डर कंपनियों के स्टॉल लगेंगे। प्राधिकरण के स्टॉल पर वीडियो स्क्रीन पर विकास परियोजनाओं की झलक दिखाई जाएगी। इनमें मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बन रहे चिल्ला एलिवेटेड रोड, सेक्टर-94 जापानी पार्क, वेदवन पार्क, भंगेल एलिवेटेड रोड समेत अन्य परियोजनाएं होंगी। इसके लिए करीब 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप प्राधिकरण ने तैयार करवाई है। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण के स्टॉल के साथ 16 स्टॉल निजी क्षेत्र के नोएडा से लगवाने की तैयारी है। समीक्षा के साथ विभागों को निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed