Noida News: नोएडा के पहले राजकीय इंटर कॉलेज की बदलेगी सूरत, बजट जारी

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-तीन करोड़ रुपये की लागत से बन रहा मिनी स्टेडियम, नए सत्र से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीदमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। जिले के पहले राजकीय इंटर कॉलेज की सूरत बदलने की तैयारी है। अलंकार योजना के तहत कॉलेज के भवन की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इससे कॉलेज में पढ़ने वाले 2,200 से अधिक विद्यार्थियों को नए शैक्षिक सत्र से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। कॉलेज में लंबे समय से भवन की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। बजट मिलने के बाद अब इन कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।कॉलेज में भवन की मरम्मत के साथ ही विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। इन कार्यों का उद्देश्य स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है। विकास कार्य पूरे होने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पहले से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।कॉलेज परिसर में अलंकार योजना के तहत ही मिनी स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा रहा है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस स्टेडियम से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण पूरा होने के बाद विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे। कॉलेज में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहित वशिष्ठ ने बताया कि अलंकार योजना के तहत भवन की मरम्मत और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। कॉलेज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि परिसर में मिनी स्टेडियम का निर्माण भी जारी है। विकास कार्य पूरे होने के बाद नए शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेलकूद को भी बढ़ावा मिलेगा।