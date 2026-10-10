Noida News: पांच दिन से येलो जोन में दर्ज हो रहा नोएडा का एक्यूआई

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नोएडा। अक्तूबर के महीने में हर साल प्रदूषण की स्थिति बढ़ जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) ऑरेंज जोन से रेड जोन में दर्ज होने लगता है, हालांकि मौसमी बदलाव के चलते इस बार प्रदूषण की स्थिति सामान्य बनी हुई है और एक्यूआई भी अबतक रेड जोन में दर्ज नहीं हुआ है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा का एक्यूआई पिछले पांच दिन से लगातार येलो जोन में बना हुआ है। ऐसे में शहरवासी साफ हवा में सांस ले रहे हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को नोएडा का एक्यूआई 110 और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 109 दर्ज किया गया। बता दें कि इस सप्ताह पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसमी गतिविधियां जारी रहीं और इसका असर प्रदूषण पर भी देखा गया। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 और 9 अक्तूबर को बारिश के आसार बन रहे थे लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ ही तेज हवाएं चलने से मौसम बदल गया। तेज धूप निकलते ही उमस बढ़ जाती है और हल्की हवाएं चलते ही सर्दी सी महसूस होने लगती है। ब्यूरो