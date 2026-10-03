Noida News: नोएडा टस्कर्स ने एक विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह सैटर डे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला नोएडा टस्कर्स ने एक विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स नोएडा ने 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। जवाब में नोएडा टस्कर्स ने 9 विकेट खोकर 200 लक्ष्य हासिल कर लिया। हेमन्त 62 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं कापुल 4 विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर रहे।