Noida News: जेवर अपैरल पार्क में 23 वस्त्र उद्योगों का निर्माण शुरू

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150 उद्योग स्थापित होने के बाद हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, निर्यात को भी मिलेगी रफ्तारयूपी टेक्स शो में शामिल हुए नोएडा के 35 से अधिक वस्त्र उद्यमी-सीएम योगी ने नोएडा को अपैरल सिटी के रूप में विकसित करने का किया जिक्रमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। जेवर में विकसित किए जा रहे अपैरल पार्क में 23 वस्त्र उद्योगों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पार्क में कुल 150 उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इनके संचालन में आने के बाद क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही वस्त्र एवं परिधान के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।लखनऊ में मंगलवार को आयोजित दो दिवसीय यूपी टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव-2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की सरकार की योजना बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से गारमेंट और गारमेंट से ब्रांड तक पूरी वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। नोएडा को अपैरल सिटी के रूप में विकसित करने के साथ पीएम मित्र पार्क और संत कबीर टेक्सटाइल पार्क जैसी परियोजनाओं को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया।नोएडा अपैरल क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल ने बताया कि कॉन्क्लेव में नोएडा के 35 से अधिक वस्त्र उद्यमियों ने हिस्सा लिया। उद्यमियों के मुताबिक जेवर का अपैरल पार्क नोएडा-ग्रेटर नोएडा के वस्त्र उद्योग के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है। यहां उत्पादन शुरू होने से परिधान निर्माण की पूरी वैल्यू चेन विकसित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।55 हजार करोड़ से ज्यादा के वस्त्रों का निर्यात करता है नोएडाठुकराल के अनुसार, नोएडा से हर साल करीब 55 हजार करोड़ रुपये के वस्त्रों का निर्यात होता है। ऐसे में जेवर अपैरल पार्क के शुरू होने से जिले के वस्त्र एवं परिधान उद्योग को नई गति मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने और युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय उद्यमिता की ओर बढ़ने का आह्वान भी किया।