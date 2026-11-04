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Noida News: मंडी श्याम नगर में सार्वजनिक शौचालय नहीं

Wed, 04 Nov 2026 09:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:22 PM IST
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No public toilet in Mandi Shyam Nagar
बिलासपुर (संवाद)।
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दनकौर रेलवे स्टेशन का रास्ता मंडीश्याम नगर से ही होकर जाता है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन रेल यात्री गुजरते है। लेकिन आबादी तथा बाजार के बीच में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ग्रमीण लंबे समय से सार्वजनिक शौचालय की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रेनो प्राधिकरण ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। मंडी श्याम नगर लगभग 15 गांवों का मुख्य बाजार है। लेकिन सार्वजनिक शौचालय न होने से यात्रियों को परेशानी होती है। अरविंद शर्मा , विनोद भाटी, सागर सिंगल, महेश भाटी, मनोज सिंगल, राजकुमार, राहुल शर्मा, विपिन और प्रेम भाटी ने बताया कि वर्षों से सार्वजनिक शौचालय की मांग करते चले आ रहे हैं। स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह से भी शौचालय बनवाने की मांग की गई है। यहां के लोगों ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अपने-अपने घरों के शौचालय की सेवा उपलब्ध कराई।
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