Noida News: जिला अस्पताल में खांसी के सिरप नहीं

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। इन दिनों मौसम बदलने के साथ ही सर्दी-खांसी और बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच जिला अस्पताल में खांसी के सिरप खत्म हो गए है। इसके चलते लोगों को अपने पैसे खर्च कर बाहर से खांसी के सिरप लेने पड़ रहे है।बता दें कि जिला अस्पताल में रोजाना खांसी, बुखार, जुकाम की समस्या लेकर दो हजार से अधिक लोग उपचार करने के लिए पहुंच रहे है। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक उन लोगों को करीब दो घंटे लग जाते हैं। इसके बाद वह दवा लेने के लिए फिर घंटों दवा लेने के लिए लाइन में लगना होता है, लेकिन उनको खांसी का सिरप नहीं होने की बात कहकर वापस कर दिया जाता है। इसके कारण उनके आर्थिक बोझ के साथ परेशानी का भी सामना करना पडता है।जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने कहा कि खांसी के सिरप खत्म होने के बारे में जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी कर खांसी के सिरप मंगा दिए जाएंगे।