Noida News: ग्रैंड अजनारा सोसाइटी में नवनिर्वाचित एओए पैनल ने ली शपथ

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-74 स्थित ग्रैंड अजनारा सोसाइटी में चुनाव के बाद नवनिर्वाचित एओए पैनल ने रविवार को शपथ ग्रहण की। अध्यक्ष विशाल शर्मा, उपाध्यक्ष गोविंद मेहता और महासचिव रजनीश शांशाव ने पद की शपथ ली। कोषाध्यक्ष विवेक त्यागी समेत एओए के अन्य सदस्यों ने भी जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम में हीमानी गोयल, रीना सिन्हा, राजीव कुमार गुप्ता और अखिल गुप्ता समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने सोसाइटी के विकास और निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए।