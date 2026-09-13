Noida News: नई आरडब्ल्यूए टीम ने ली शपथ

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा-1 के कम्युनिटी सेंटर में आरडब्ल्यूए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने कहा कि सेक्टर के विकास और निवासियों की सुविधाओं के लिए सभी पदाधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि वह सेक्टरवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। महासचिव प्रेम सिंह भाटी और कोषाध्यक्ष गौरव सिंघल ने चहुंमुखी विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा ने प्रत्येक ब्लॉक में कमेटी बनाकर समस्याएं चिन्हित करने और समाधान कराने की बात कही। इस मौके पर राजेंद्र नागर, सुभाष अग्रवाल और जितेंद्र चौहान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो

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